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Özel hastanenin 7. kat penceresinde kaplamalara 'tarzan' gibi tırmandı, intihar girişiminde bulundu

KONYA - Konya'da 7 katlı özel bir hastanenin son katına binanın dışındaki kaplamalardan tırmanarak intihar girişiminde bulunan kişi, polis ekiplerinin 1 saatlik çabası sonrasında ikna edildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesinde bulunan Özel Kızılay Hastanesi'nin son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden de intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen 40 yaşındaki İ.A., Kızılay Hastanesinin dış kaplamalarından son kata kadar tırmandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada İ.A., binanın son kat penceresinin dışında gezmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken intihar etmek isteyen şahsı ikna etmek için iletişime geçti. Şahsın pencerenin dışında şov yapar gibi dolaşması çevredeki vatandaşların yüreklerini ağızlara getirdi. Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından ikna edilen İ.A., olay yerinde bekleyen ambulansta sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.