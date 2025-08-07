Sivas'ta bir kreşte akılalmaz bir olay yaşandı. 2024 yılında, Kar Tanesi Çocuk Üniversitesi isimli kreşte, 5.5 yaşındaki kız çocuğunu öğretmeni darp etti.
Olay, küçük kızın babasına, "Dünyayı değiştirmek istiyorum, keşke herkes bebek olsaydı, kimse evlenmeseydi. Okula gitmek istemiyorum" sözleriyle açığa çıktı. Öğretmeninin darp ettiğini söylemesi üzerine kızının koluna bakan baba Hasan Yıldız, morluk gördü.
Kreşe giden baba, müdürle birlikte güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde darp anlarına şahit oldu. Öğretmen tarafından kızının kolunun sıkıldığını ve sandalyeden düşürüldüğünü gören baba, hastaneden darp raporu aldıktan sonra savcılığa giderek şikayetçi oldu. Öğretmen ise işten atıldı.
Olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Savcılığın olayla ilgili takipsizlik kararı verdiği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Özel kreşte darp iddiası! Savcılıktan tartışma yaratacak 'takipsizlik' kararı - Son Dakika
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