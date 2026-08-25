Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel: "Gözler başka tarafa çevrilince sözler tutulmuyor"

16 gündür Ankara'da bulunan Doruk Madencilik işçileri, ödenmediği iddia edilen ücretleri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yaptı. İşçilere ziyarette bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Basının ve siyasetin ilgisi olduğunda işçilere Bakanlıktan randevu veriliyor. Sözler veriliyor. Gözler başka tarafa çevrilince sözler tutulmuyor" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, alacaklarının ödenmediğini iddiasıyla 16 gündür Ankara'da bulunan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde toplanarak eylem yapan Doruk Madencilik çalışanlarını ziyaret etti. Açıklamalarda bulunan Genel Başkan Özel, işçilere destek olunması gerektiğini belirterek, "Basının ve siyasetin ilgisi olduğunda işçilere Bakanlıktan randevu veriliyor. Sözler veriliyor. Sonra o sözler tutulmuyor. Gözler başka tarafa çevrilince sözler tutulmuyor" dedi.

Şirkete kayyım atanması gerektiğini de dile getiren Özel, "Her yere kayyım atayanlar Yıldızlar'a da kayyım atayın. Gücünüz her yere yetiyor da SSS'e mi yetmiyor" ifadelerine yer verdi.

"Aziz İhsan Aktaş diye birisine 'Sen suç örgütü liderisin' dediler. 'Bu da senin örgütün' dediler. Sonra da 'Böyle bir örgüt yokmuş' dediler"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Aziz İhsan Aktaş Davası'nda verilen cezalarla ilgili, "En çok ceza alan Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, suçlandığı 60 eylemin 56'sından beraat ediyor. Aziz İhsan Aktaş diye birisine 'Sen suç örgütü liderisin' dediler. 'Bu da senin örgütün' dediler. Sonra da 'Böyle bir örgüt yokmuş' dediler. 'Örgüt' olduğu için insanları başka bir şehre gönderdiler. Aileleriyle görüş sınırlaması getirdiler. Aziz İhsan Aktaş ve Rıza Akpolat'ın ilişkilendirildiği hiçbir eyleme ceza yok. Aktaş'ın olmadığı eylemlere üst sınırdan ceza vererek başkanları içeride tutmaya yönelik bir iş var. Rıza Akpolat'a 438 yıl ceza isteniyordu 20 yıl ceza verdiler. İstinaf ve Yargıtay'da kesin bozulacak diye üst sınırdan ceza veriyor" dedi.

"Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı"

Osman Kavala'nın da serbest bırakılması gerektiğini söyleyen Özel, "Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı. AİHM kararları, uluslararası sözleşme ile kabul edildiği için kanunla çeliştiğinde de üzerindedir. Defalarca AYM kararlarına uymadılar, AİHM ikinciye karar veriyor hala uymuyorlar" diye konuştu.

Parti Genel Merkezinin 30 Ağustos'ta açılacağını duyurdu

YENİ Parti Genel Merkezi'nin 30 Ağustos'ta açılacağını duyuran Özel, "Genel Merkez 30 Ağustos'ta kapılarını açıyor. Milletimizin kurulması talimatını ve adını verdiği parti, örgütlenmesini tamamlıyor. Tüm vatandaşlarımızı üye olmaya davet ediyoruz" dedi.