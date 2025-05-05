Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı otel mühürlendi - Son Dakika
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Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı otel mühürlendi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı otel hakkında yeni skandal patlak verdi. Beyoğlu'ndaki otelin ruhsatsız olduğu tespit edilirken, otel belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

05.05.2025 17:00  Güncelleme: 17:07
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CHP Genel Başkanı Özgür Özgür Özel'e saldıran şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun Beyoğlu'nda kaldığı otel ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

OTELİN RUHSATSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Selçuk Tengioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırmış ardından da gözaltına alınmıştı. Selçuk Tengioğlu'nun polisteki işlemlerine devam edilirken, şüphelinin Beyoğlu'nda kaldığı otelin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Otel belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklanmıştı. CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu (66) olduğu belirlenmişti.

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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapse çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti. Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

Özgür Özel\'e saldıran Selçuk Tengioğlu\'nun kaldığı otel mühürlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı otel mühürlendi - Son Dakika

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