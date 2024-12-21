Özlem Gürses'e Ev Hapsi ve Yurt Dışı Yasağı

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Kendisine ait Youtube kanalında sarf ettiği sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Samiye Özlem Gürses, kendisine ait Youtube kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne terör örgütü benzetmesi yaptığı gerekçesiyle Gürses hakkında re'sen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özlem Gürses hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. - İSTANBUL