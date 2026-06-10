Pakistan'ın Hava Saldırısında 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan hükümeti, Pakistan'ın Afganistan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarında 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını belirtti.

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece saatlerinde Pakistan ordusunun ülkeyi hedef aldığını ifade etti. Sözcü Mücahid, "Pakistan ordusu bir kez daha Afganistan hava sahasını ihlal ederek Kunar, Khost ve Paktika vilayetlerinde sivillerin evlerini bombaladı. Bu saldırılar sonucu 11 çocuk, 1 kadın ve 1 yaşlı adam hayatını kaybederken, 14 kadın ve çocuk yaralandı. Bu insanlık dışı suçu ve saldırganlık eylemini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Pakistan ordusu veya hükümetinden henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Reuters haber ajansına konuşan güvenlik yetkilileri, İslamabad'ın "militanların Pakistan'a karşı kullandığı saklanma yerleri ve diğer tesislerine" hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

İki ülke arasındaki anlaşmazlık

İslamabad yönetimi, Kabil'i Pakistan'da saldırı planlayan militanlara ev sahipliği yapmakla suçluyor. Afganistan ise bu iddiaları reddederek Pakistan'daki militanlığın ülkenin iç sorunu olduğunu savunuyor.

İki ülke Mart ayında ateşkes konusunda anlaşmış, Çin, çatışmaya bir çözüm bulmak için arabuluculuk yapmaya çalışmıştı. - KABİL