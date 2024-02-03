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'Palalı Sabri' adıyla bilinen Sabri Çelebi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İSTANBUL - Gezi Parkı olaylarında eylemcilere pala ile saldırmasından dolayı "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, dün gece Beyoğlu Talimhane'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay dün gece 01.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aracıyla seyir halinde ilerleyen Sabri Çelebi, bir kişi tarafından durduruldu. Çelebi ile kendisini durduran kişi arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. O esnada saldırgan, bir anda araç içinde oturan Çelebi'ye yumruk attı. Kavganın kızışmasının ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine geldi. O anda saldırgan, belinden çıkardığı silahla Sabri Çelebi'ye ateş etti. Ağır yaralanan Çelebi, kendi aracıyla hastaneye götürülürken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Örgüt kurma davasından beraat etmişti

Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve 'Palalı Sabri' adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin kurduğu suç örgütüyle kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhşa zorladığı iddiasıyla açılan davada karar çıkmış, mahkeme, Çelebi'nin beraatına hükmetmişti.