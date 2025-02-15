Palandöken'de korku dolu anlar! Kayak merkezine çığ düştü - Son Dakika
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Palandöken'de korku dolu anlar! Kayak merkezine çığ düştü

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Erzurum'da Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey pistine aktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşlar kayak yaparken çığın düştüğü anlar yer aldı. Vali Mustafa Çiftçi, ekiplerin hemen çalışmalara başladığını belirterek ilk tespitlere göre ölü veya yaralının olmadığını bildirdi.

15.02.2025 12:13
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Erzurum'da Palandöken Dağı'nda "Yusufun Deresi" mevkii diye tabir edilen bölgeden çığ düştü. Yamaçtan kopan çığın bir kısmı, kayak merkezinin kuzey pistindeki bir alana aktı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Korku dolu anlar bir kayakçının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların kayak yaptığı esnada çığ düştüğü anlar yer aldı. Olayın ardından AFAD ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

VALİ: ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'ndaki Yusufun Deresi mevkisinde düşen çığın kuzey pistine aktığını, olayda ilk tespitlere göre ölen ya da yaralananın olmadığını bildirdi. Çiftçi, Palandöken'de konuşlandırılan ekiplerin de ihbarın hemen ardından bölgeye intikal ederek çalışmalara başladığını söyledi.

Palandöken\'de korku dolu anlar! Kayak merkezine çığ düştü
Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa Palandöken'de korku dolu anlar! Kayak merkezine çığ düştü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Aa:
    belediye neden bakmıyor hadi lan konuşsaniza 0 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    şeyh nazım kibrisi bursa Uludağ patlayacak demişti oralarada dikkat edin 0 0 Yanıtla
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