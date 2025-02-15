Palandöken\'de korku dolu anlar! Kayak merkezine çığ düştü

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Erzurum'da Palandöken Dağı'nda "Yusufun Deresi" mevkii diye tabir edilen bölgeden çığ düştü. Yamaçtan kopan çığın bir kısmı, kayak merkezinin kuzey pistindeki bir alana aktı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Korku dolu anlar bir kayakçının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların kayak yaptığı esnada çığ düştüğü anlar yer aldı. Olayın ardından AFAD ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

VALİ: ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'ndaki Yusufun Deresi mevkisinde düşen çığın kuzey pistine aktığını, olayda ilk tespitlere göre ölen ya da yaralananın olmadığını bildirdi. Çiftçi, Palandöken'de konuşlandırılan ekiplerin de ihbarın hemen ardından bölgeye intikal ederek çalışmalara başladığını söyledi.