Palet Hırsızları Gazipaşa'da Yakalandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde market önündeki paletleri çalan hırsızlar, polis ekiplerince kaçtıkları araçla birlikte yakalandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. 4 kişi, marketin önündeki paletleri transit tipi araca yükleyerek kaçtı. Alınan hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların D-400 Karayolu'nda Anamur istikametine doğru ilerlerlediğini tespit etti. Kaçan aracı takibe alarak durduran polis, araçtaki M.Y., H.H.K., T.G. ve İ.K. isimli şahısları gözaltına aldı. Yapılan incelemede T.G. hakkında 3 farklı hırsızlık suçundan arama kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından "hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA