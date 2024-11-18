Palet Hırsızları Gazipaşa'da Yakalandı - Son Dakika
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Palet Hırsızları Gazipaşa'da Yakalandı

Gazipaşa'da market önündeki paletleri çalan 4 hırsız, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

18.11.2024 21:00
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde market önündeki paletleri çalan hırsızlar, polis ekiplerince kaçtıkları araçla birlikte yakalandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. 4 kişi, marketin önündeki paletleri transit tipi araca yükleyerek kaçtı. Alınan hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların D-400 Karayolu'nda Anamur istikametine doğru ilerlerlediğini tespit etti. Kaçan aracı takibe alarak durduran polis, araçtaki M.Y., H.H.K., T.G. ve İ.K. isimli şahısları gözaltına aldı. Yapılan incelemede T.G. hakkında 3 farklı hırsızlık suçundan arama kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından "hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Palet Hırsızları Gazipaşa'da Yakalandı - Son Dakika

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