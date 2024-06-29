Pamucak'taki yangın havadan böyle görüntülendi

3.Sayfa

Pamucak'taki yangın böyle görüntülendi

İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlerin boyutu ise drone ile böyle görüntülendi.

İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde saat 17.00 sıralarında başlayan yangına müdahale sürüyor. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 44 arazöz, 14 su ikmal ve 5 dozer ile müdahale ediyor. Yangının boyutu ise drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan bölgede etkili olan rüzgar yangının ilerlemesine sebep oluyor. Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar tahliye edildi

Ayrıca yangın bölgesine yakın yerde olan bir otel ile otelin çalışanlarının kaldığı lojman, güvenlik önlemleri kapsamında tahliye edildi. Vatandaşlar ve otel çalışanları eşyalarıyla birlikte konakladıkları yerin dışına çıkartıldı. AFAD ekipleri, vatandaşları araçlarla güvenli bölgeye sevk etti.