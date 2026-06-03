Pamukkale\'de Kauçuk Deposunda Yangın

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren bir kauçuk deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre; saat 14.30 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kauçuk deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kapladığı işletmeden yükselen siyah dumanlar, kentin birçok noktasından gözüktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin depodaki yangına müdahalesi sürüyor. - DENİZLİ