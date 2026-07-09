Pamukkale'de Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Pamukkale'de Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Pamukkale\'de Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
09.07.2026 13:50
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karşı şeride geçen tırla çarpışma sonucu 1 ölü, 1 yaralı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karşı şeride geçen tırla kafa kafaya çarpışan tır şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi Denizli Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine doğru seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki 35 ASU 994 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, karşı şeritten İzmir yönüne gitmekte olan Şevket Uzun yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen tırla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Şevket Uzun'un kullandığı tır, yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tır içerisinde sıkışan sürücüleri bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan sürücüler E.Ç. ve Şevket Uzun, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Şevket Uzun, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer tır sürücüsü E.Ç.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Pamukkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pamukkale'de Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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