Şanlıurfa\'da papağanın ayağına sıkışan halhal itfaiye ekiplerinin operasyonuyla çıkarıldı

17.01.2026 00:17  Güncelleme: 00:19
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, bir vatandaşın papağının ayağına sıkışan halhal, itfaiye ekiplerinin titiz müdahalesiyle çıkarıldı. Papağanın zarar görmeden kurtarılması vatandaşın memnuniyetini artırdı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde papağanın ayağına sıkışan halhal, itfaiye ekiplerinin titiz müdahalesiyle çıkarıldı.

Şanlıurfa'da ilginç bir kurtarma operasyonu yaşandı. Bir vatandaşın papağanının ayağına halhal sıkıştı. Kendi çabalarıyla halhalı çıkaramayan kişi, soluğu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında aldı.

Haliliye ilçesi İmam Bakır Mahallesinde yer alan itfaiye merkezine götürülen papağanın ayağına sıkışan halhal, ekiplerin titiz ve özverili çalışması sonucu çıkarıldı. Müdahale sırasında kuş zarar görmeden kurtarıldı.

Papağanının sağ salim kurtarılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Haliliye, İtfaiye, 3-sayfa, Son Dakika

