Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanının turistlerle şovu sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
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Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanının turistlerle şovu sosyal medyayı ikiye böldü

24.06.2026 13:37
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Ege ve Akdeniz sahillerinde lüks bir teknede çekilen görüntülerde, resmi kaptan üniformasının altına absürt tasarımlı bir şov önlüğü takarak kadın turistlerle dans eden tekne kaptanı gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan video kullanıcıları ikiye bölerken, bir kesim para ve bahşiş uğruna meslek onurunun ayaklar altına alındığını ve "rezillik" sergilendiğini savunurken; diğer kesim ise bunun zararsız ve neşeli bir turizm aktivitesi olduğunu belirtti.

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Ege ve Akdeniz sahillerindeki turizm hareketliliği hız kazanırken, sosyal medyaya düşen bazı görüntüler "eğlence" adı altında sergilenen abartılı şovları yeniden gündeme getirdi. Lüks bir teknede yabancı turistleri eğlendirmek için kılıktan kılığa giren bir kaptanın dans videosu, internet kullanıcılarını adeta ikiye böldü.

ÜZERİNDEKİ ÖNLÜK DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde, bir teknede seyahat eden bikinili kadın turistlerin çalan hareketli müzik eşliğinde dans ettiği görülüyor. Ancak videoda asıl dikkat çeken unsur, üzerindeki resmi kaptan üniforması gömleğine rağmen, beline kaslı erkek ve bikini görselli absürt bir önlük takan tekne kaptanı oldu.

SINIRLARI TARTIŞMAYA AÇTI

Turistlerin önünde figürler sergileyen ve onlarla birlikte ritim tutan kaptanın bu halleri, turizm bütçesini artırmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak adına yapılan hareketlerin sınırını bir kez daha tartışmaya açtı.

REZALET Mİ EĞLENCE Mİ?

Kısa sürede binlerce izlenme alan video, paylaşıldığı platformlarda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kullanıcıların bir kısmı duruma sert tepki göstererek şu eleştirilerde bulundu: "Turistlerden para kazanmak ve bahşiş almak için meslek onurunu, kaptanlık ağırlığını bu kadar basitleştirmeye gerek yok. Eğlence adı altında her türlü absürtlük sergileniyor."

Buna karşılık, videodaki anları son derece normal ve zararsız bulan bir diğer kesim ise şu yorumlarla şovu savundu: "Burada abartılacak bir durum yok. İnsanlar tatilde, kaptan da müşterilerini eğlendirmek ve onlara unutulmaz bir anı bırakmak için neşeli bir şov yapmış. Turizmde bu tarz eğlenceler dünyanın her yerinde var."

BÜYÜK TARTIŞMA YAŞANIYOR

Ege ve Akdeniz'deki bu tarz "sınırları zorlayan" eğlence anlayışları, önümüzdeki süreçte de turizm sektörünün en çok tartışılan başlıklarından biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Sosyal Medya, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Akdeniz, Turizm, Ege, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanının turistlerle şovu sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Seka Sijaric Seka Sijaric:
    Yahu saçmalamayın artık üç bayana eşlik etmiş onlar ile oynamış aptal aptal yorumlamayın 1 0 Yanıtla
  • mert çelik mert çelik:
    grupcu kaptan 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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