Park halindeki 2 araca çarpan sürücü otomobilini bırakarak kayıplara karıştı - Son Dakika
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Park halindeki 2 araca çarpan sürücü otomobilini bırakarak kayıplara karıştı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki 2 araca çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

16.04.2024 10:26
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Park halindeki 2 araca çarpan sürücü otomobilini bırakarak kayıplara karıştı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 araca çarptı. Kaza sonrası 2 araca çarpan otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçtı.

kaza, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 CRM 736 plakalı BMW marka otomobil, park halindeki 2 araca çarptı. Meydana gelen kaza sonrası otomobil sürücüsü, aracı bırakarak kayıplara karıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı. Kazada hasar alan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Park halindeki 2 araca çarpan sürücü otomobilini bırakarak kayıplara karıştı
Kaynak: İHA

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