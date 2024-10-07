Park Halindeki Araç Gecekonduya Çarptı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde el freni çekilmeden park edilen otomobil, bir gecekonduya çarptı. Araç ev ile istinat duvarı arasında sıkıştı.

Olay, Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampada park halindeyken el freni çekilmediği için aniden hareket eden 34 HM 5660 plakalı otomobil gecekonduya çarptı. Gecekondu ile istinat duvarı arasında sıkışan otomobilde ve çevrede kimsenin olmaması faciayı önledi. İkamette oturan vatandaşlar, evlerine çarpan aracın sesiyle korkuyla dışarı çıkarak, polis ekiplerine haber verdi. Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ