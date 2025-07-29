Park Halindeki Otomobilin Motorundan Yavru Kedi Kurtarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, park halindeki otomobilin motor kısmında mahsur kalan yavru kedi, çevredekilerin dikkati ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sağ salim kurtarıldı.

Olay, Kaledere Mahallesi Arzanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinden iş yerine gitmekte olan Aydın Şahin, kullandığı 52 BK 403 plakalı otomobilini cadde üzerine park etti. Bu sırada çevredekiler otomobilin motor kısmından gelen kedi seslerini fark etti. Durumu fark eden vatandaşlar, aracına geri dönen sürücü Aydın Şahin'e motor kısmında bir kedi olabileceğini bildirdi. Kendi imkanlarıyla kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler, titiz bir çalışma sonucunda yavru kediyi bulunduğu yerden başarıyla kurtardı. - ORDU