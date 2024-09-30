Parkta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Parktaki ihmal facia ile sonuçlandı: 2 yaralı

Yürüyüş yolunda giden motosiklet 5 metrelik çukura düştü: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da parktaki yürüyüş yolunda ilerleyen motosikletin yaklaşık 5 metrelik çukura düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Çukurdaki yaralıları olay yerine giden itfaiye ve sağlık ekipleri halat bağlayarak çıkarttı.

Edinilen bilgiye göre olay gece saat 20.30 sıralarında, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki GAP Vadisi 3. Etap Parkında yaşandı. Yabancı uyruklu 2 şahsın üzerinde olduğu motosiklet, parkın içerisindeki yürüyüş yolu üzerine kazılan ve herhangi bir uyarı şeridi olmayan yaklaşık 5 metrelik çukura düştü. Motosikletlilerin düştüğünü görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, çukura merdiven uzattı. Çukura inen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sedyeye bağlanan yaralılar, ekipler tarafından çekilerek yukarı çıkarıldı. Ambulanslara alınan yaralılar, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken çukurun hangi kurum tarafından ve neden kazıldığı ise henüz öğrenilemedi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.