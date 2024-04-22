Patıswıss CEO'sunun eski paylaşımları da bir acayip: Ben daha iyisini yazarım - Son Dakika
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Patıswıss CEO'sunun eski paylaşımları da bir acayip: Ben daha iyisini yazarım

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Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı küflü çikolata fotoğraflarına verdiği skandal yanıtla gündeme oturan Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun kitap önerisi verdiği ortaya çıktı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Tunaoğlu'nun bir kitap için ''Ben daha iyisini yazarım'' dediği duyuldu.

22.04.2024 23:39  Güncelleme: 23:44
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Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan küflü çikolata fotoğraflarına verdiği skandal yanıtla eleştirilerin hedefi olan ve istifa eden Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun kitap tavsiyelerinin yer aldığı bir videosu ortaya çıktı.

Küflü çikolata fotoğraflarına verdiği skandal yanıt ve ardından yaptığı yeni açıklamalarla gündeme oturan Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti. Instagram hesabından yaptığı açıklamayla kararını duyuran Tunaoğlu'nun şirketi tarafından üretilen çikolatalar 2 süper market zincirinin raflarından kaldırılmıştı. Tunaoğlu bu kez ise verdiği kitap tavsiyesi ile gündemde.

"BEN DAHA İYİSİNİ YAZARIM"

Sosyal medya hesabı Instagram'daki eski bir paylaşımda Tunaoğlu'nun kitap tavsiyesi dikkat çekti. Tunaoğlu'nun bir kitap için "Ben daha iyisini yazarım" dediği duyuldu.

"HER ŞEYİN EN İYİSİNİ OKUYORUM"

Tunaoğlu, masasının üzerindeki kitapları gösterip, "Her şeyi okuyorum, çok okuyorum biliyorsunuz zaten. Her şeyin en iyisini okuyorum. Mesela nöro marketing var, ben daha iyisini yazarım.. Bu da yeşil pasaportumun kabı.." ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Patıswıss CEO\'sunun eski paylaşımları da bir acayip: Ben daha iyisini yazarım
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa Patıswıss CEO'sunun eski paylaşımları da bir acayip: Ben daha iyisini yazarım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Samet Demir: Daha iyisini yazdın zaten :) 7 0 Yanıtla

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