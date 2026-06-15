DEM Partili adaya 5 yıl hapis cezası - Son Dakika
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DEM Partili adaya 5 yıl hapis cezası

DEM Partili adaya 5 yıl hapis cezası
15.06.2026 14:45  Güncelleme: 14:47
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Ağrı’nın Patnos ilçesinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’den belediye eş başkan adayı olan Rojbin Kartal, 'örgüte bilerek yardım' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca siyasi yasak kararı verdi.

Patnos'ta DEM Parti'nin belediye eş başkan adayı olarak seçimlere katılan Rojbin Kartal, terör örgütüne yardım suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kartal hakkında siyasi yasak uygulanmasına da karar verdi.

Mahkeme, sanık hakkında "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlamasıyla dava açıldığını ancak dosya kapsamındaki eylemlerin, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu oluşturduğu kanaatine vardığını belirtti. Bu değerlendirme doğrultusunda mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında Rojbin Kartal'ın 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

DEM Partili adaya 5 yıl hapis cezası

SİYASİ YASAK KARARI DA VERİLDİ

Kararda, sanığın amacı, suçun işleniş biçimi ve kastının yoğunluğu dikkate alınarak cezanın alt sınırdan tayin edildiği ifade edildi. Mahkeme ayrıca, hüküm kapsamında Kartal hakkında siyasi yasak uygulanmasına da hükmetti.

SÜRECİN KESİNLEŞMESİ BEKLENİYOR

2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'nin Patnos Belediye Eş Başkan adayı olarak seçimlere katılan Rojbin Kartal hakkındaki kararın kesinleşebilmesi için istinaf ve temyiz süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

Kaynak: İHA

DEM Parti, Politika, 3. Sayfa, Kartal, Patnos, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa DEM Partili adaya 5 yıl hapis cezası - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Seda Güven Seda Güven:
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