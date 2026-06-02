Patnos\'ta Sürücü Silahlı Saldırıya Uğradı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yol kenarında yardım isteyen bir şahıs, kendisini aracına alan sürücü Ş.Y.'yi silahla vurduktan sonra aracını gasp ederek kaçtı.

İddiaya göre, yol kenarında el kaldırarak yardım isteyen şahıs, durdurduğu araca bindi. Bir süre sonra araç içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Şüpheli, yanında bulunan silahla sürücü Ş.Y.'nin başına ateş açtı. Zanlı, yaraladığı sürücüyü bırakarak aracıyla birlikte kaçarken, ağır yaralanan Ş.Y. ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AĞRI