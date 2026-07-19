Patnos\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Gresor mevkiinde hafif ticari taksi ile ot yüklü traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen kazada, hafif ticari taksinin sürücüsü Y.Z. ile araçta bulunan iki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından güvenlik ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI