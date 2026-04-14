Patnos\'ta Yağışla Kaza: İki Yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan yağışlı hava, trafik kazasına neden oldu. Değirmendüzü mevkiinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI