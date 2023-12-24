Pazar tezgahında ele geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde Pazar tezgahında satışı yasak olan 6 adet muşta ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Didim Akbük Mahallesi'nde yaya olarak icra edilen devriye esnasında Y.B isimli şahsın pazar tezgahında satışı yasak olan 6 adet muşta ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - AYDIN