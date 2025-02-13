Pazarcık'taki Trafik Kazasında 4 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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Pazarcık'taki Trafik Kazasında 4 Ölü, 6 Yaralı

Pazarcık\'taki Trafik Kazasında 4 Ölü, 6 Yaralı

Kahramanmaraş Pazarcık'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

13.02.2025 20:33
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Pazarcık ilçesi Eğrice Mahallesi kırsalında meydana geldi. N.İ. (18) idaresindeki 27 AY 891 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile Y.Ç. (65) idaresindeki 27 V 4492 plakalı Fiat marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobiller adeta paramparça oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Y.Ç. (69), A.H. (17), C.A. (16) ve N.İ. (18) hayatını kaybederken, A.A. (10), Z.A. (6), E.A. (33), M.E.D. (17), A.A. (17) ve T.A. (17) isimli şahıslar ise yaralandı.

Yaralılar Pazarcık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken cenazeler ise hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pazarcık'taki Trafik Kazasında 4 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

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