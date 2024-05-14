Pazarcılar Arasındaki Kavgada 4 Tutuklama - Son Dakika
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Pazarcılar Arasındaki Kavgada 4 Tutuklama

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde pazarcılar arasında çıkan kız alıp verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı, 1 kişiye ev hapsi cezası verildi. Polis ekipleri, olaya karışan şahısların evlerinde yapılan aramada 2 adet tabanca ve 20 adet fişek ele geçirdi.

14.05.2024 21:47
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Pazarcılar arasındaki "kız alıp verme" kavgasında 4 tutuklama

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde pazarcılar arasında kız alıp verme meselesinden çıktığı iddia edilen ve 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı, 1 kişiye ev hapsi cezası verildi.

Mimarsinan Mahallesi'nde kurulan pazarda dün meydana gelen olayda iddiaya göre, pazarcılar arasında kız alıp verme meselesinden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerinde taraflar birbirlerine saldırdı. Kavgada Ü.O. silahla bacağından vurulurken, A.B. bıçaklanarak, M.B. ve B.B. de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ile müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Pazar yerinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

5 kişi gözaltına alındı

Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan polis ekipleri, olaya karışan İ.O. ve Ü.O.'yu yakaladı. Şahısların evlerinde arama yapan ekipler, 2 adet tabanca ve 20 adet fişek ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanırken, 1 kişiye de ev hapsi verildi.

Kaynak: İHA

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