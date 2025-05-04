Pazaryeri'nde Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Pazaryeri'nde Kaza: 1 Yaralı

Pazaryeri\'nde Kaza: 1 Yaralı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza araştırılıyor.

04.05.2025 22:50
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çarpışan otomobillerden biri takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, İstanbul- Antalya D-650 Karayolu Pazaryeri ilçe kavşağında yaşandı. Bozüyük istikametinden Bilecik istikametine seyir halinde bulunan A.Y. idaresindeki 26 AEN 341 plakalı otomobil, O.U.'nun kullandığı 10 BS 110 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atıp ters döndü. Takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan F.U. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanırken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pazaryeri'nde Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

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