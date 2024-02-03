 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pehlivanköy'de KADES Bilgilendirme Faaliyeti Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Pehlivanköy'de KADES Bilgilendirme Faaliyeti Gerçekleştirildi

Pehlivanköy\'de KADES Bilgilendirme Faaliyeti Gerçekleştirildi

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde polis ekipleri, kadına şiddetin önlenmesi amacıyla KADES bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Pehlivanköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede vatandaşlara KADES hakkında broşür dağıttı ve şiddet uygulayan kişi hakkında alınabilecek tedbirler, başvurulabilecek yerler ve haklarla ilgili bilgilendirme yaptı. Ayrıca, akıllı telefonlara indirilebilen KADES uygulamasının nasıl kullanılabileceği konusunda da bilgiler verildi.

03.02.2024 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde polis ekipleri tarafından, KADES bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Pehlivanköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede vatandaşların yoğun olduğu yerlerde, kadına şiddetin önlenmesi amacıyla Kadın Acil

Destek Uygulaması (KADES) hakkında broşür dağıttı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kadın Destek" yazılı el broşürlerinin okunarak vatandaşlara verildi.

Görevli polisler ayrıca, sözlü olarak da, şiddet uygulayan kişi hakkında alınabilecek tedbirler, şiddete maruz kalan nerelere başvurabilir ve şiddete maruz kalındığında yararlanılabilecek haklarla ilgili anlatım yaptılar.

Akıllı telefonlara IOS ve Android marketlerden "KADES" uygulamasının kolaylıkla indirilebileceği, ad, soyad TC kimlik no, doğum yılı ve telefon numarası ile uygulamaya giriş yapılabildiği, acil bir durum ile karşı karşıya kalındığında konum bilgisi açıldıktan sonra uygulama ekranında bulunan "Acil Destek" butonuna dokunarak ihbarın gerçekleştirilebileceği, bunun üzerine en yakın ekibin kısa süre içerisinde olaya müdahale edeceği gibi bilgiler verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Pehlivanköy, Kırklareli, KADES, Güvenlik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pehlivanköy'de KADES Bilgilendirme Faaliyeti Gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 09:36:02. #1.11#
SON DAKİKA: Pehlivanköy'de KADES Bilgilendirme Faaliyeti Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement