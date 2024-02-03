Pehlivanköy\'de KADES Bilgilendirme Faaliyeti Gerçekleştirildi

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Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde polis ekipleri tarafından, KADES bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Pehlivanköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede vatandaşların yoğun olduğu yerlerde, kadına şiddetin önlenmesi amacıyla Kadın Acil

Destek Uygulaması (KADES) hakkında broşür dağıttı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kadın Destek" yazılı el broşürlerinin okunarak vatandaşlara verildi.

Görevli polisler ayrıca, sözlü olarak da, şiddet uygulayan kişi hakkında alınabilecek tedbirler, şiddete maruz kalan nerelere başvurabilir ve şiddete maruz kalındığında yararlanılabilecek haklarla ilgili anlatım yaptılar.

Akıllı telefonlara IOS ve Android marketlerden "KADES" uygulamasının kolaylıkla indirilebileceği, ad, soyad TC kimlik no, doğum yılı ve telefon numarası ile uygulamaya giriş yapılabildiği, acil bir durum ile karşı karşıya kalındığında konum bilgisi açıldıktan sonra uygulama ekranında bulunan "Acil Destek" butonuna dokunarak ihbarın gerçekleştirilebileceği, bunun üzerine en yakın ekibin kısa süre içerisinde olaya müdahale edeceği gibi bilgiler verildi. - KIRKLARELİ