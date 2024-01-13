Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan 9 Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı kılındı

Pençe-Kilit bölgesinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 Mehmetçik için Manisa'da gıyabi cenaze namazı kılınarak, dualar edildi.

Manisa'da, tüm ülkeyi yasa boğan hain terör saldırısında şehit olan 9 Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı kılındı. Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii'nde öğle namazını müteakip Hatuniye Camii İmamı Hayrettin Çoban tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına çok sayıda Manisalı katıldı. Şehitler için dualar edilen gıyabi cenaze namazının ardından Milli İrade Platformu tarafından Hatuniye Camii önünde bir basın açıklaması düzenlendi.

Platform adına açıklamayı okuyan 24. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Opr. Dr. Muzaffer Yurttaş, hem terörü hem de terör destekleyicilerini lanetlediklerini belirterek, "Bu vatan uğruna can veren tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum. Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacaktır. Son terörist yok edilene kadar terörle mücadele devam edecektir. Memleketimize, vatanımıza kasteden, emperyalistlerin maşası olan hainler, kirli emellerine asla ulaşamayacaklar, teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. Terör örgütlerini besleyerek üzerimize salanlar Gazze'de soykırım yapanlarla aynı kişilerdir. Teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için buradayız. Milletimize, güvenlik görevlilerimize ve geleceğimize yönelik bu canice saldırıları lanetliyor, teröre destek verenleri, terörün arkasındaki iç ve dış güçleri nefretle kınıyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bayrak inmez, ezan dinmez, vatan bölünmez, şehitler ölmez diyen birileri hep var olacaktır" dedi.

Basın açıklamasında 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atılırken, yapılan dua ile açıklama sona erdi.

Gıyabi cenaze namazına ve basın açıklamasına Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Halil Kallat, 24. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Opr. Dr. Muzaffer Yurttaş, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, STK başkanları ve çok sayıda Manisalı katıldı. Programda daha önce yapılacağı açıklanan yürüyüş ise şehitler nedeniyle yapılmadı. - MANİSA