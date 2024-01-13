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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen askerin acı haberi ailesine ulaştı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen askerin acı haberi ailesine ulaştı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun acı haberi İstanbul Tuzla ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Taziyede bulunan AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur, devletin teröre karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit düşen askerin acı haberi ailesine ulaştı
13.01.2024 - 06:36,
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Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun acı haberi İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan baba ocağına ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu şehit oldu. Ahmet Köroğlu'nun acı haberi İstanbul Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit ailesinin evine Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur'da taziye için geldi.

Taziyede konuşan AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur, "Biz de çok üzgünüz. İnşallah bu son olur. Devletimiz ve milletimiz el ele bu teröre karşı elinden geldiği kadar yine mücadele edecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz, ordumuz ve bütün güvenlik güçlerimiz ellerinden geleni sonuna kadar yapacaklar. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Tuzla ilçemizde de şehidimiz var. Bizleri derinden üzdü. Acılı ailemizin acısını paylaşmaya geldik. Söylenecek kelime yok, kelimelerin tükendiği yerdeyiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Ahmet Köroğlu, İstanbul, Tuzla, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen askerin acı haberi ailesine ulaştı - Son Dakika


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