Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin gözyaşlarıyla uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine gerçekleşen sızma girişiminde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine yönelik sızma girişiminde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda 9 asker şehit oldu. Çıkan çatışmadan şehit olan 27 yaşındaki Eskişehirli İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in naaşı, dün akşam saatlerinde Eskişehir'e getirildi. Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in bugün öğle vaktinde Reşadiye Camii'nde kılınan cenaze namazında, gözyaşları sel oldu.

"Şehitlerimiz için dua edin"

Şehidin, ailesi Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ağabeyi Erdinç Evcin zaman zaman ayakta durmakta güçlük çekerken, annesi Ferah Evcin ile ablası Ümmühan Evcin de zor anlar yaşadı. Emekli polis olan babası Nazif Evcin "Muhammed pırlanta gibi çocuktu. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Şehitlerimiz için dua edin" diyerek feryat etti.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği cenaze töreninde, terörü lanetleyen sloganlar atıldı. İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı cenaze namazına, Sağlık Bakanı Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç katıldı.

Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Alpu İlçesi'ne bağlı Bozan Mahallesi'ne götürüldü. - ESKİŞEHİR