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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın naaşı törenle memleketine uğurlandı. Şehit Aslan için Van Jandarma Filo Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi ve naaşı Amasya'ya gönderildi.

Pençe-Kilit Operasyonu\'nda şehit düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı
12.01.2024 - 15:19,
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Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın naaşı törenle memleketine uğurlandı.

Dün Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can Tepe'de bulunan 10. Komando Tugay Komutanlığı unsurlarına hain bölücü terör örgütü mensupları tarafından sızma girişimi bulunmuş, çıkan çatışmada ise Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit düşmüştü. Şehit Aslan için Van Jandarma Filo Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından yapılan duayla Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın naaşı memleketi Amasya'ya uğurlandı.

Şehit uğurlama törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kamu kurum amirleri ve çok sayıda askeri personel katıldı. - VAN

Kaynak: İHA
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Piyade, Irak, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika


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