Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı

ŞIRNAK - Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit olan 9 asker, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğunu ve 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin ve Sözleşmeli Er Murat Atar'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Törende şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Şehit olan, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur Niğde'ye, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın Adıyaman'a, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir Kahramanmaraş'a, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez Kahramanmaraş'a, Piyade Üsteğmen Gökhan Delen Aksaray'a, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün Gaziantep'e, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu İstanbul'a, İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin Eskişehir'e ve Sözleşmeli Er Murat Atar Ordu'ya gönderilmek üzere ambulans ile Şerafettin Elçi Havaalanı'na götürüldü.

Törene; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kuvvet komutanları, kurum amirleri, STK temsilcileri, asker, polis ve çok sayıda vatandaş katıldı.