Pençe-Kilit'te Yeni Mağara Temizliği

3.Sayfa

- Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağara daha teröristlerden temizlendi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağaranın temizlendiğin ve yaşam, askeri, muhtelif malzemelerin kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerinin devam ettiğini duyurdu. Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan, çok sayıda bölümü bulunan bir mağara daha teröristlerden temizlendiğini kaydetti.

Mağarada yapılan aramada ele geçirilen yaşam, askeri ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirildi.