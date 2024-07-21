Pendik Aydos Ormanı\'ndaki yangın dron ile görüntülendi

3.Sayfa

Pendik Aydos Ormanı'ndaki yangın böyle görüntülendi

İSTANBUL - Pendik Aydos Ormanı'ndan yükselen dumanlar dron ile böyle görüntülendi.

Pendik Aydos Ormanı'nda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçeler de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin karadan ve havadan helikopter ile yangına müdahalesi sürüyor. Ormandan yükselen alevli dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Öte yandan, ormanda çıkan yangın dron ile böyle görüntülendi.