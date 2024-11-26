Pendik'te Abartı Egzoza 8 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Pendik'te Abartı Egzoza 8 Bin TL Ceza

Pendik\'te Abartı Egzoza 8 Bin TL Ceza

Pendik'te abartı egzoz ve tehlikeli şerit değişikliği nedeniyle sürücü 8.835 TL ceza aldı.

26.11.2024 13:13
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Pendik'te abartı egzoz kullanan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren sürücü hakkında toplamda 8 bin 835 TL idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Pendik'te trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandıkları tespit edilen şahısların kayda aldıkları görüntüleri sosyal medya platformlarında bulunan gruplarda paylaştıklarını belirledi. 26 Kasım 2024 tarihinde tespit edilen bir sosyal medya grubunda paylaşılan video içeriğine yönelik yapılan incelemeler neticesinde, şahsın Velibaba Mahallesinde bulunan bir cadde üzerinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı tespit edildi. Araca ait plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen sürücü Y.E.A.(30) isimli şahıs yakalandı. Şahıs hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun; 'Abartı egzoz' maddesinden 6 bin 439 TL, 'Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek' maddesinden bin 506 TL, 'Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yönetmeliklere ve zorunluluklara uymamak' maddesinden 690 TL olmak üzere toplamda 8 bin 635 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın olayda kullanmış olduğu araç trafikten men edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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