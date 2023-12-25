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Pendik'te AVM'nin restoranında yangın çıktı - Son Dakika
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Pendik'te AVM'nin restoranında yangın çıktı

Pendik'te bulunan bir alışveriş merkezinin yemek katında bulunan bir lokantanın bacasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Restoran alanında yoğun duman oluştuğu için vatandaşlar tahliye edildi.

Pendik\'te AVM\'nin restoranında yangın çıktı
25.12.2023 - 19:56,
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Pendik'te AVM'nin restoranında yangın çıktı

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

İSTANBUL - Pendik'te alışveriş merkezinin yemek katında bulunan bir lokantanın baca kısmında yangın çıktı. Yoğun duman oluşan restoran alanında vatandaşlar tahliye edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Pendik'te bir AVM'nin yemek katında bulunan restoranın bacasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM'de lokantanın bacasında yanma meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle restoran alanında yoğun duman oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede ederken polis ekipleri AVM içerisindeki vatandaşları tahliye etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te AVM'nin restoranında yangın çıktı - Son Dakika


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