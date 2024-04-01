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Pendik'te bıçakla tehdit eden minibüs şoförü yakalandı - Son Dakika
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Pendik'te bıçakla tehdit eden minibüs şoförü yakalandı

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Pendik'te bir minibüs şoförü, servis şoförünü bıçakla tehdit ederek tartışma çıkardı. Tartışma sırasında kendisini sakinleştirmeye çalışan bir kadına da tekme atan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı olduğu ve olayda kullandığı bıçak ele geçirildi.

01.04.2024 11:19  Güncelleme: 11:24
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Pendik'te yol ortasında bıçakla tehdit savuran minibüs şoförü yakalandı

İSTANBUL - Pendik'te servis şoförünü bıçakla tehdit eden, kendisini uyaran kadına ise tekme atan minibüs şoförü yakalandı.

Pendik'te 30 Mart 2024 tarihinde, hatlı minibüs şoförü ile servis minibüsü şoförü arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Elinde bıçak bulunduran minibüs şoförü tartıştığı şoförün yanına bıçak ile giderek tartışmaya devam etti. Bıçaklı şahıs, kendisini sakinleştirmeye çalışan kadına da tekme attı.

Polis ekipleri, görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde, bir yolcu minibüsünün sevk ve idaresini sağlayan E.B. isimli şahsın, yol verme nedeniyle tartıştığı farklı bir araç sürücüsünü bıçak ile tehdit ettiği belirlendi. Kendisini olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan kadına tekme atan şüpheli şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlendi ve olayda kullandığı bıçak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Pendik\'te bıçakla tehdit eden minibüs şoförü yakalandı
Kaynak: İHA

Pendik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te bıçakla tehdit eden minibüs şoförü yakalandı - Son Dakika

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