Pendik'te Bıçaklı Kavga Davası

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Pendik'te 'börekçideki bıçaklı kavga' davasında sanıklar hakim karşısına çıktı

İSTANBUL - Pendik'te evine sipariş götürüp eşine mesaj atan börekçiyi basan Oğuz Koç'u bıçaklayarak yaralayan börekçi kardeşler hakim karşısına çıktı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, görüntü kayıtlarının incelenmesi için dosyayı bilirkişiye gönderdi.

Pendik'te 3 Eylül 2024 tarihinde börekçide meydana gelen olayda kurye İbrahim Demir, sipariş götürdüğü evdeki Burçin Boz'a mesaj atarak arkadaşlık teklif etmişti. Boz'un durumu eşine anlatması üzerine börekçiyi basan kocası Uğur Boz darp edilerek bıçakla yaralanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'cinsel taciz' suçundan yargılanan ve 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası alan İbrahim Demir hakkında "silahla kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar, tutuklu Ömer Demir hakkında "silahla kasten basit yaralama", "silahla tehdit", "hakaret" suçlarından 8 yıl 10 aya, Uğur Boz hakkında ise "haksız tahrik altında silahla kasten basit yaralama" suçundan 6 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Davanın ilk celsesi Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görüldü. Duruşmaya, müşteki Burçin Boz, eşi Uğur Boz katılırken sanık İbrahim Demir ile abisi tutuklu sanık Ömer Demir ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"Haberim olsaydı kardeşimi kendim karakola teslim ederdim"

Tutuklu sanık Ömer Demir savunmasında, kardeşi İbrahim Demir'in lavaboda olduğu sırada Uğur Boz'un dükkana girdiğini söyleyerek, "Kardeşimin yanına doğru gitti. Bağrış sesleri duydum. Bıçakla çalıştığımdan elimde bıçak vardı. Kardeşimin kafası kanlar içindeydi. Kapının önünde bana hakaret etmeye başladı, arabasına doğru gidince silah çıkaracak sandım. O sırada kendimi ve kardeşimi korumak için tekrar saldırdım. Kardeşimin müştekiye yazdığından hiç haberim yoktu. Burçin Hanım kavga bitince gelip bana mesajları gösterdi. Sonrasında kendisinden özür diledim. Bana söyleselerdi kendim kardeşimi götürür karakola teslim ederdim. Kavga esnasında karşılıklı küfür içerikli söylemler oldu. Düzgün bir işte çalışıyorum, iki aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Canımı kurtarmak için dışarı çıktım"

Olay günü eşinin kendisini arayarak börekçiden gelen çocuğun gittikten sonra kendisine mesaj attığını söylediğini anlatan müşteki sanık Uğur Boz, "Eşime hangi börekçi olduğunu sordum. Konuşma amacıyla oraya gittim. Sanık İbrahim Demir beni görür görmez tuvalete saklandı. Numaranın sahibini sordum. Tuvalet amacıyla değil saklanma amaçlı girdiği camdan belli oluyordu. Kapıya vurup 'Korkma çık sadece konuşacağız' dedim. Çıktığında 'Evli, çocuklu kadına mesaj atmaya utanmıyor musun' dedim. Kısık seslerle bir şeyler söyledi ama anlamadım. Peçetelikle bir tane suratına vurdum. Yakasından tutup öne doğru attım. Sonrasında Ömer Demir elindeki bıçağı sallaya sallaya üstüme koştu ve beni vücudumun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hala dikiş izleri vardır. 'Sen bana saldırıyorsun ama kardeşin karıma mesaj attı' dedim. Bana Kürtçe küfürler ettiler. Canımı kurtarmak için dışarı çıktım. Aynı anda sanık Ömer üstüme zıpladı ve ikimiz de yere düştük. Kalktığımdaysa sanık İbrahim ve Ömer bana tekme attılar. Sonra eşim geldi ve beni kurtardı. Üstüm başım kan içindeydi. Sanık Ömer tekrar elinde bıçakla gelip 'Al kocanı git, yoksa sizi öldürürüm' dedi. Ben hayatımda silahı elime almış adam değilim. Sonrasında da zaten polisler geldi" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanık İbrahim Demir ise, "Müşteki sipariş vermişti. Dükkana gelince 'yanlış anlamazsanız bir şey söyleyeceğim, çok hoş bir bayansınız' şeklinde söyledim. Kendisi bana "Çoluk çocuğumdan utan" deyince özür diledim. Kendisi beni engelledi. Ben evli olduğunu bilmiyordum. Dükkanda lavaboya gidecekken bir araç geldi. Lavabodan çıktığımda omzumdan tutup numarayı gösterdi. Ben de kendisinden özür diledim. Başımdan eğip peçetelikle vurdu. Öne doğru savurdu beni. Abim beni görünce çıktı, malzeme doğradığı için bıçak zaten elindeydi. Uğur Boz'la birbirlerini tuttular. Ben araya girip ayırmaya çalıştım. Bizim amacımız dışarı çıkarmaktı" dedi.

"Ben gitmeseydim eşimi öldüreceklerdi"

Yaşadıklarını anlatan Burçin Boz ise, "Ben büyük oğlum için sipariş vermiştim. 10-15 dakika sonra sipariş geldi. Bıraktıktan 15 dakika sonra 'Çok hoş bir bayansınız' şeklinde mesaj attı. Ben de "Çocuklarımdan utan" deyince özür diledi, ben de engelledim. Eşimi aradım çünkü bu insanlar bizi 4 yıldır tanır. Evlerimiz bile karşılıklı. Benim evli olmadığımı bilmemesinin imkanı yok, oğlumun doğum gününü bile orada kutladık, sanık İbrahim Demir de oradaydı. Sonrasında camdan sesler duymaya başladım. Ben de çocuklarımı komşuma bırakıp eşime yardıma gittim. Gördüğümde eşim yerde yatıyordu ve sanıklar eşimi tekmeliyorlardı, kafasını ayaklarıyla eziyorlardı. Ben bir şekilde eşimi kurtardım. Eşimin bıçaklandığını gördüm ve "polisi arayın" diye bağırdım. Eşimi Şaban Beyle birlikte arabaya soktuk. Sonra Ömer Demir bıçakla üstüme yürüyüp "Bunu buradan götür yoksa sizi deşerim" dedi. Ben de mesajları gösterdim. Tekrardan üstümüze yürüdü. Eğer ben gitmeseydim eşimi öldüreceklerdi. Hiç kimse ayıramadı. Bu insanların bize yaşattıkları travma nedeniyle cezalarını çekmelerini istiyoruz. Bu olay yüzünden bir hafta içinde taşınmak zorunda kaldık" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Ömer Demir'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Görüntü kayıtlarının incelenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.