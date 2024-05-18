Pendik'te cip ile çarpışan ticari aracın sürücüsü araç içinde sıkıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Pendik'te cip ile çarpışan ticari aracın sürücüsü araç içinde sıkıştı

Pendik'te seyir halinde olan bir cip ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki beton bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü araç içinde sıkıştı. Sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

18.05.2024 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te cip ile çarpışan ticari aracın sürücüsü araç içinde sıkıştı

İSTANBUL - Pendik'te seyir halinde olan bir cip ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki beton bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü araç içinde sıkıştı. Sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pendik'te Kurtköy - Pendik Bağlantı Yolu üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yolda seyir halinde olan Ayşe Ilgın S. kontrolündeki bir cip ile aynı yönde seyir halinde olan Ramazan A. yönetimindeki Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak refüjdeki beton bariyere çarptı. Ramazan A. araç içerisinde sıkışırken diğer aracın sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan kurtarılan yaralı sürücü Ramazan A. sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği yol, güvenlik nedeniyle bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yolda trafik akışı tekrar normale döndü.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Pendik, Acil Durum, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te cip ile çarpışan ticari aracın sürücüsü araç içinde sıkıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:43 Tel Aviv’de sokaklar yangın yeri Netanyahu’nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
20:00 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel’i öve öve bitiremedi: CHP’ye yeni bir renk kattı MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
21:42 Balıkesir’de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu
21:37 Fenerbahçeliler çıldıracak Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
21:31 Muş’ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı
21:14 Fatih Karagümrük Süper Lig’e veda etti Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti
21:00 Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı
20:23 Mardin’de güvenlik korucusu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de güvenlik korucusu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 00:47:47. #1.12#
SON DAKİKA: Pendik'te cip ile çarpışan ticari aracın sürücüsü araç içinde sıkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement