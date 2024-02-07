Pendik'te dükkan sahibinden kiracısına tehdit: Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık - Son Dakika
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Pendik'te dükkan sahibinden kiracısına tehdit: Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık

İstanbul Pendik'te kiracının 10 bin liradan 15 bin liraya yükselmesini istediği dükkan için sahibi 50 bin TL istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada dükkan sahibi kiracısını "Eşinin dul kalmasını istemiyorsan, çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık" diyerek tehdit ederken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

07.02.2024 14:15  Güncelleme: 14:19
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Pendik'te dükkan sahibi ile kiracısı arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Dükkan sahibi, kiracısını "Eşinin dul kalmasını istemiyorsan, çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık" diyerek tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DÜKKAN SAHİBİ İLE KİRACI ARASINDA TARTIŞMA

Olay Pendik'te geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre Ertuğrulgazi Mahallesinde dükkan sahibi ile kiracısı arasında anlaşmazlık yaşandı. Kiracı, mevcutta 10 bin TL olan kirasının yüzde 50 zam yapılarak 15 bin TL olmasını istedi.

KİRAYI 50 BİN TL'YE ÇIKARMAK İSTEDİ

Dükkan sahibi, kirasının 50 bin TL olmasını aksi takdirde kiracısının çıkmasını istedi. Dükkan sahibi ile kiracı arasında tartışma çıktı.

"EŞİNİN DUL KALMASINI İSTEMİYORSAN ÇIK"

Kiracısını çıkarmak isteyen dükkan sahibi tehditlerde bulunarak " Eşinin dul kamasını istemiyorsan çık. Çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık" dedi. İkili arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik\'te dükkan sahibinden kiracısına tehdit: Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Serkan Basar: malesef paranın onur ve şahsiyetten daha değerli olduğu insanlar!!! var 155 17 Yanıtla
  • Celal Sağlam: Devletimiz bu işe kesinlikle kanunla el atmalı 1. Kiralar banka üzerinden yatırılacak 2. Yıllık artış % üzerinde olmayacak 3. Varsa bunun dışına çıkan hesabını devlet soracak Çok mu zor bu anlayamıyorum Sade bir vatandaş 121 15 Yanıtla
  • Mahmut Yamaç: Her şeyin fiyatları ve maaşlar artarken ve fiyatlar devamlı yükselirken, kiraya zam yapılmasın demek gayet mantıksız bence 64 63
  • ilginc1i Ay Yıldız Tim: imanın sakalla,sarıkla, cübbeyle olmadığının kanıtı, ALLAH korkusu olacak insanda, oysa güzel konuşsa çözüm bulunur. 107 11 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Hani Mülk ALLAHIN Di sakalli 72 16 Yanıtla
  • ??????? ????????????: Yaşlı amca hiç öyle dediklerini yapacak birine benzemiyor .çok kızdırmışlar amcayı . Ne kadar abartmışsınız . 10bin liraya daire bulamıyoruz , dükkan kirası 10bin nedir ya çok komik . 22 53 Yanıtla
  • Emre ÖZER: Kira düzenlemesi yapılmalı 3 seneden eski kiracıların zam oranı 1 defaya mahsus 00 arttırılmalıdır 49 12 Yanıtla
  • Ramazan Gümüş: Sorunu devlet kira artış oranı sınırı koyarak icat etti. Oysa serbest piyasa koşulları geçerli olsaydı kiracı ile mal sahibi ortayı bulurdu. Şimdi kiracı sırtını devlete dayamış efelik yapıyor. İçinde kiracı olan mülk satışları niçin yapılır hiç düşündük mü. Adam malının sahibi değil rezili olmuş satıp kurtulmak istiyor da ondan. 26 11
  • İlker Güner: Mahmut arkadaş celal bey yapılmasın dememiş ki, denetim gelsin demiş. Anlaşılan sende imanı para ev sahibisin. 11 1
  • Beşiktaş 1903: ??? İşine mi gelmedi 7 0
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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te dükkan sahibinden kiracısına tehdit: Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık - Son Dakika


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