Pendik\'te dükkan sahibinden kiracısına tehdit: Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık

Ramazan Gümüş: Sorunu devlet kira artış oranı sınırı koyarak icat etti. Oysa serbest piyasa koşulları geçerli olsaydı kiracı ile mal sahibi ortayı bulurdu. Şimdi kiracı sırtını devlete dayamış efelik yapıyor. İçinde kiracı olan mülk satışları niçin yapılır hiç düşündük mü. Adam malının sahibi değil rezili olmuş satıp kurtulmak istiyor da ondan. 26 11