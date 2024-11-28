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Pendik'te iki erkek cesedi bulundu

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Pendik sahilinde kafalarından vurulmuş iki erkek cesedi bulundu; incelemeler devam ediyor.

28.11.2024 13:32
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Pendik'te denizde başından silahla vurulmuş 2 erkek cesedi bulundu

İSTANBUL - Pendik sahilde kıyıya vurmuş 2 erkek cesedi bulundu. Ölen şahısların silahla kafalarından vurulduğu öğrenildi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde sahilde kıyıya vuran 2 kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi ile deniz polisi sevk edildi. Deniz polisi tarafından iki kişi, sahildeki kayalıklara çıkartıldı. Yapılan kontrolde 23 yaşındaki Melihcan Ethemoğlu ve 31 yaşındaki Muhammed Kaya isimli kişilerin hayatını kaybettiği ve kafalarından silahla vuruldukları belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Pendik\'te iki erkek cesedi bulundu
Kaynak: İHA

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