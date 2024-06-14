Pendik\'te intihar girişiminde bulunan polis memuru hayatını kaybetti

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Pendik'te bir polis memuru intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik Sanayi Mahallesi Orhanlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Şehit Abdullatif Türkgezer Polis Merkezi Amirliği'nde görevli E.A. isimli polis memuru, karakol içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı memura ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 2 çocuk babası polis memuru, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - İSTANBUL