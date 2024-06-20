Pendik'te Kontrolden Çıkan Araç Yayayı Ezdi

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Pendik'te kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen yayayı ezdi

İSTANBUL - Pendik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Pendik Velibaba Mahallesi Aydos Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fiat marka 34 BT 0743 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Yaya, çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 25 yaşındaki erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan araç sürücüsü de hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürülürken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.