Kendi lokantasını kurşunlattı! Ortakların silahlı kavgasında müşteri hayatını kaybetti

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde 27 Mart Perşembe günü saat 01.30 sıralarında dehşet yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi. Olay sırasında içeride müşteri olarak bulunan Koray İspir (40) kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetti, E.G.(29) ve Y.T.(45) ise yaralandı.

DEHŞET KAMERADA

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olay anının güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde bir otomobilden ateş açılmasının ardından çevredekilerin korku içinde kaçtığı anlar görülüyor.

KENDİ LOKANTASINI KURŞUNLATTI

Polis olayla ilgili başlattığı çalışmada görüntülerdeki plakası sökülmüş aracın izini sürdü. Aracın lokantanın ortaklarından birine ait olduğu belirlendi. Soruşturmada lokantanın ortaklarından iki aile arasındaki alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle uzun süredir husumet bulunduğu belirlendi. Husumet sonucu ailelerden birinin kendi lokantasını kurşunlattığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan kişilerin kimliklerini belirledikten sonra operasyon için düğmeye bastı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Baskınlarda azmettirici olduğu iddia edilen A.G.(35), olayda silah kullanan M.S.(20), olay sırasında aracı kullanan Ö.K.(24), M.B.(27), G.B.(32) gözaltına alındı. Şüphelilerin olayda kullandığı otomobil ise bir otoparkta bulundu. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.