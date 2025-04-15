Kendi lokantasını kurşunlattı! Ortakların silahlı kavgasında müşteri hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kendi lokantasını kurşunlattı! Ortakların silahlı kavgasında müşteri hayatını kaybetti

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Pendik'te bir lokantanın iki ortağı arasında yaşanan alacak-verecek tartışmasında ortaklardan biri kendi iş yerini kurşunlattı. Silahlı saldırıda içeride bulunan 1 müşteri hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Azmettirici dahil 5 kişi gözaltına alındı.

15.04.2025 11:03
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İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde 27 Mart Perşembe günü saat 01.30 sıralarında dehşet yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi. Olay sırasında içeride müşteri olarak bulunan Koray İspir (40) kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetti, E.G.(29) ve Y.T.(45) ise yaralandı.

DEHŞET KAMERADA

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olay anının güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde bir otomobilden ateş açılmasının ardından çevredekilerin korku içinde kaçtığı anlar görülüyor.

Kendi lokantasını kurşunlattı! Ortakların silahlı kavgasında müşteri hayatını kaybetti

KENDİ LOKANTASINI KURŞUNLATTI

Polis olayla ilgili başlattığı çalışmada görüntülerdeki plakası sökülmüş aracın izini sürdü. Aracın lokantanın ortaklarından birine ait olduğu belirlendi. Soruşturmada lokantanın ortaklarından iki aile arasındaki alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle uzun süredir husumet bulunduğu belirlendi. Husumet sonucu ailelerden birinin kendi lokantasını kurşunlattığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan kişilerin kimliklerini belirledikten sonra operasyon için düğmeye bastı.

Kendi lokantasını kurşunlattı! Ortakların silahlı kavgasında müşteri hayatını kaybetti

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Baskınlarda azmettirici olduğu iddia edilen A.G.(35), olayda silah kullanan M.S.(20), olay sırasında aracı kullanan Ö.K.(24), M.B.(27), G.B.(32) gözaltına alındı. Şüphelilerin olayda kullandığı otomobil ise bir otoparkta bulundu. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kendi lokantasını kurşunlattı! Ortakların silahlı kavgasında müşteri hayatını kaybetti
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Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kendi lokantasını kurşunlattı! Ortakların silahlı kavgasında müşteri hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • aragorn:
    SİZİN MK BEN 2 0 Yanıtla
  • Arif Uyar :
    Dingonun ahırı gibi ortalık. Bu kadar silah nasıl olur herkeste. Saldım çayıra Mevlam kayıra misali. Olay olup bitmiş adamları toplamak kolay 1 0 Yanıtla
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