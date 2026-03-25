Pendik'te Trafik Kavgası: Sürücülere 360 Bin TL Ceza

25.03.2026 17:34
İki sürücü arasındaki kavga sonrası her birine 180 bin TL ceza kesildi, araçlar trafikten men edildi.

Pendik Kurtköy'de trafikte iki sürücü arasında çıkan ve cep telefonu kamerasına yansıyan kavganın ardından taraflardan İsminaz A. yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunurken, olay sonrası polis ekiplerince her iki sürücüye de 180 bin TL para cezası kesilerek araçlar 60 gün trafikten men edildi.

Olay, Kurtköy Cahit Zarifoğlu Ortaokulu yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre trafikte seyir halinde bulunan iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın bir anda büyümesiyle birlikte sürücüler araçlarından inerek birbirlerine saldırdı. Sürücülerden biri, çevreden gelen uyarıları dikkate almadan diğer sürücüyü yerde sürüklemeye çalışırken taraflar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı. Yaşanan tartışma karşı yönde ilerleyen bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

"Kendimi savunmak zorunda kaldım"

Olayın ardından konuşan sürücülerden İsminaz A., saldırıya uğradığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Sabah saat 09.00 civarında çocuklarımı okula bırakmak için olay yerine geldim. Aracımı park edeceğim sırada karşı taraf aracıyla bana çarptı. Araçtan indiğimde durumu sakin bir şekilde konuşmak istedim ancak yüzüme küfrederek saldırdı ve yüzümü tırnakladı. O sırada çocuklarım araçta ağlıyordu. Onları korumak için uzaklaştırmaya çalıştım ancak saldırı devam etti. Görüntüler o anlara ait ama olayın başlangıcı bu şekilde değil. İlk önce ben saldırıya uğradım. Kendimi savunmak zorunda kaldım. Olayla ilgili darp raporu aldım ve polise başvurdum."

Sürücülere 360 bin TL ceza kesildi

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden tarafları tespit etti. 34 RA 1444 plakalı araç sürücüsü İsminaz A. ile 34 HYC 717 plakalı araç sürücüsü Neslihan A.'nın, Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında 'trafikte saldırı amaçlı araçtan inmek' kuralını ihlal ettikleri belirlendi. Her iki sürücüye kişi başı 180 bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 60'ar gün süreyle el konuldu, araçlar ise 60 gün trafikten men edildi. Sürücüler ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

