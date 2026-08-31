Pendik'te Trafik Konvoyuna 498 Bin TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pendik'te Trafik Konvoyuna 498 Bin TL Ceza

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te konvoy yaparak trafiği tehlikeye atan 4 kişiye toplam 498 bin TL ceza ve ehliyetlerine el konuldu.

Pendik'te konvoy yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptığı tespit edilen 4 kişiye toplam 498 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücülerin tamamının ehliyetlerine 60 gün el konularak araçlar trafikten men edildi.

30 Ağustos'ta Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Aydos Caddesi üzerinde konvoy yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve sosyal medya hesaplarında paylaşım içeriğinde görüntülenen şahıslarla ilgili çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda 34 DC 0723 plakalı aracın sürücüsü M.G. ve 06 CGC 575 plakalı aracın sürücüsü B.S.'ye 2918 sayılı Trafik Kanunu'nun 46/2-N-1 (Sürücülerin araçlarını, kol veya grup halinde sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketler ile trafiğin akışını kısmen engellemek) maddesini ihlal etmekten sürücüye 90 bin TL trafik yönünden idari para cezası kesildi.

06 BM 7138 plakalı araç sürücüsü M.S.'ye ise 2918 sayılı Trafik Kanunu'nun 46/2-N-1 (Sürücülerin araçlarını, kol veya grup halinde sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketler ile trafiğin akışını kısmen engellemek), 66/1-F (Akrobatik hareketler yapma), 21/1 (Çekme belgeli araç kullanma) maddelerini ihlal etmesi sebebiyle 182 bin TL trafik yönünden idari para cezası yazıldı.

34 NEP 282 plakalı araç sahibi S.Ş.'ye 46/2-N-1 (Sürücülerin araçlarını, kol veya grup halinde sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketler ile trafiğin akışını kısmen engellemek), 21/1 (Çekme belgeli araç kullanmak) maddelerini ihlal etmesi sebebiyle 136 bin TL trafik yönünden idari para cezası yazıldı.

Toplam 498 bin TL trafik yönünden idari para cezası yaptırımı uygulanırken, sürücülerin tamamının ehliyetlerine 60 gün süreyle el konularak bahse konu araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Trafik, Pendik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te Trafik Konvoyuna 498 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

21:28
Canlı skor: Beşiktaş-Çorum FK ve Amedspor-Trabzonspor maçlarında heyecan çok yüksek
Canlı skor: Beşiktaş-Çorum FK ve Amedspor-Trabzonspor maçlarında heyecan çok yüksek
21:12
Fatih Tekke’den istifa açıklaması
Fatih Tekke'den istifa açıklaması
20:50
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
20:25
Trabzonspor taraftarına Diyarbakır’da taşlı saldırı
Trabzonspor taraftarına Diyarbakır'da taşlı saldırı
19:36
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu O artık gerçekten kahraman
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu! O artık gerçekten kahraman
19:19
Marketteki korkunç saldırı kamerada
Marketteki korkunç saldırı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 21:34:20. #7.13#
SON DAKİKA: Pendik'te Trafik Konvoyuna 498 Bin TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement