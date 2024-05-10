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Pendik'te Yol Verme Kavgası

Pendik\'te Yol Verme Kavgası

Pendik'te iki kadın sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada, tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Tartışma yol ortasında saç baş yolarak kavgaya dönüştü ve vatandaşlar müdahale etmek zorunda kaldı. Olay trafikte uzun kuyruklara neden oldu ve diğer sürücüler tepki gösterdi.

10.05.2024 10:29
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İki kadın sürücü arasında yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada, tekme ve tokatlar havada uçuştu.

Olay, geçtiğimiz gün Pendik'te Velibaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 kadın sürücü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek tekme tokat kavgaya dönüştü.

VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE AYIRDI

Yol ortasında saç baş yolarak kavga eden kadınları vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Caddede uzun kuyruklar oluşurken, diğer sürücüler de kornaya basarak olaya tepki gösterdi. Trafikte 'bu kadarına da pes' dedirten o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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