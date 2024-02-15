Peru'nun başkenti Lima'da Sevgililer Günü'nü fırsat bilen polis ayı kostümü giyip uyuşturucu satıcısı kadını kıskıvrak yakaladı.
Güney Amerika ülkesi Peru'da Sevgililer Günü'nü fırsat bilen polisler akıllara durgunluk veren operasyon gerçekleştirdi. Başkent Lima'da animasyondan filminden esinlenen polis memuru, uyuşturucu sattığı belirlenen kadını yakalamak için ayı kostümü giydi. Kadına çiçek ve çikolata götürerek operasyonu başlatan ayı kosümlü polis, kadının evinin önünde beklemeye başladı. Çiçek ve çikolatayı almak için evinden ayrılarak merdvenlerden inen kadın, sokakta işçi kılığında bekleyen diğer polisler ve ayı kılığındaki polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Uyuşurucu satısıcı kadının gözaltına alınmasının ardından eve yapılan baskında kokain ele geçirildi.
Geçtiğimiz yıl Noel'de de polis memurları Noel Baba kılığına girmişti. - LİMA
Son Dakika › 3.Sayfa › Peru'da Sevgililer Günü'nde Ayı Kostümlü Polis Uyuşturucu Satıcısını Yakaladı - Son Dakika
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