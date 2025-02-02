Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu - Son Dakika
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Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu

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Muğla'da yaklaşık 5 yıl önce Pınar Gültekin'i darbedip boğduktan sonra varilde diri diri yakarak öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay sanığın "Tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan değil, "Niteliksiz kasten öldürme ya da eziyet çektirerek öldürme" suçundan haksız tahrik uygulanarak cezalandırılmasına karar verdi.

02.02.2025 09:49  Güncelleme: 10:11
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Muğla'da 16 Temmuz 2020'de kaybının 5'inci günü cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürüldü. Olay günü yayla evinde aralarında çıkan tartışma sonucu Gültekin'i darbeden, sonrasına boğan ve ardından metal bir varile koyup diri diri yakarak öldüren Cemal Metin Avcı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra haksız tahrik indirimi uygulanarak cezası 23 yıla düşürüldü. Yaşananlara tanıklık eden Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile diğer sanıklar ise beraat etti. İzmir İstinaf Mahkemesi bu kararı bozarak Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'ya ise 4 yıl hapis cezası verdi. Dosya bir kez daha temyiz edilince bu kez Yargıtay iki kararı da bozdu.

YARGITAY "CANAVARCA ÖLDÜRME DEĞİL" DEDİ

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Yargıtay, sanığın "Tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan değil, "Niteliksiz kasten öldürme ya da eziyet çektirerek öldürme" suçundan haksız tahrik uygulanarak cezalandırılması gerektiği kararını verdi. Alınan karara 5 kişilik heyetteki iki üye ise muhalefet şerhi koydu.

"KARAR AÇIKÇA HUKUK GARABETİDİR"

Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir karara tepki göstererek, "Bize göre Yargıtay'ın oy çokluğuyla aldığı bu karar açıkça hukuk garabeti mahiyetindedir. Aşamalarda üç defa değişen, kendi içinde çelişen, dosyadaki delillerle desteklenmeyen, ezberlenmiş ve kurgulanmış haksız tahrik savunmasına kutsiyet atfedip, haksız tahrik uygulamak suretiyle cezanın indirilmesi gerektiği şeklindeki tespit açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir. Yine dosyada bulunan adli tıp kurumu raporuna göre henüz canlıyken diri diri yakılan, üzerine beton dökülerek nehre atılan Pınar Gültekin'in canavarca hisle öldürülmediği şeklindeki tespit ise inanılmazdır." dedi.

"7 YIL CEZAEVİNDE KALACAK"

Epözdemir, "Karar bu haliyle kesinleşirse sanık Cemal Metin Avcı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecektir. Kendisine netice ceza olarak 12 yıl hapis cezası verilmesi halinde, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları tatbik edildikten sonra 7 yıl cezaevinde kalacaktır, kendisine üst sınırdan 18 yıl hapis cezası verildiği takdirde ise, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları uygulandıktan sonra 11 yıl cezaevinde kalacaktır." İfadelerini kullandı.

Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu

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Son Dakika 3.Sayfa Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • mustafa kemal ünal:
    Arkasında kimler var acaba canlıyyken diri diri yak öldür canavarca hisle değilmiş bunlar neyin kafasını yaşıyorlar acaba 126 3 Yanıtla
  • Ahmet Bavli:
    Ülkenin haline bak resmen rezillik. 124 3 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Olmayan adaletinizi bu kadar zorlamayın. Oldu olacak salın gitsin!!! 104 3 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    Ülkede adalet bitmiş. en iyisi herkes kendi adaletini kendi sağlasın 81 3 Yanıtla
  • Bunyamin Gorentas:
    Adaletin geldiği son nokta....! 75 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Adam öldürmüş daha sonra'da yakmış aradan beş sene geçmiş daha ceza verilip verilmeyeceği belli değil nasıl kurtarırızın peşindeler malesef 70 1 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    eğer bu katledilen pınar Gültekin sadece 30 saniye dirilme Hakkı olsaydı, bu adamla ilgili söyleyeceği şey, ben bu adamı çok seviyorum ve kendisine çok hayranım. Lütfen tutuklamayın olurdu. 11 50 Yanıtla
  • Mehmet Pamuk:
    Böyle giderse insanlar cezayı kendi verecek 56 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hayırlı işler 46 4 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Yargı'yı oyuncak haline getirenler utansın diyecek birşey bulamıyorum 47 1 Yanıtla
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